UBP Genel Başkanı ve Başbakan Üstel, UBP’nin 48’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na, Rauf Raif Denktaş’ın ve Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarlarına çelenk koydu.

Üstel’e, UBP Milletvekili ve Parti Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Ahmet Savaşan, Lefkoşa Kadın Kolları Başkanı Nükte Olgun, parti çalışanları ve partililer eşlik etti.