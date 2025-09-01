Halkın Partisi(HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, tarımsal üretimde dışa bağımlılık konusunda önlem alınmadığı takdirde kıtlıkla karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.

Alas, tohumluk arpada yaşanan sıkıntılarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Son günlerde özellikle tohumluk arpa konusunda dibe vurduğumuzu görüyoruz. Yakın geçmişte patates ve başka ürünlerde de benzer sorunları yaşadık.” dedi.

En önemli girdilerin gübre, tohum, yem bitkisi, elektrik, akaryakıt, tarımsal sulama olduğunu belirten Alas, “ Girdilerde doğru planlama, bunun yanında destek ve teşviklere ayrılan yüksek bütçelerde doğru yatırımlar yapılmaması durumunda çok zor günlerin bizi beklediği aşikardır. Maalesef her alanda olduğu gibi tarımda da yıllardır ortaya konan yanlış politikalar, atılan yanlış ve partizanca adımlar sonucunda geldiğimiz noktada tarımsal üretim son nefesini vermek üzeredir! Bilinmesi gereken en önemli şey ise bitkisel ve hayvansal üretimde yıllardır sürdürülen yanlış politikalar devam ettirilirse üç beş yıla kadar konuşacak bir tarımımızın da olmayacağıdır !" dedi.

Mevcut ulusal tarım stratejisi nedeniyle zaman geçtikçe daha da sıkıntı yaşanacağını çünkü girdilerde ithalata dayalı bir tarım politikasının yürütüldüğünü, geçmişte de dile getirdiğini kaydeden Alas, “Diğer ülkelerin ileriye dönük stoklama yaptığını, burada da tohumluk, gübre, akaryakıt gibi girdilerde dışa bağımlılık konusunda önlem alınmazsa, özellikle tohum ve tohumluklarda stok planlaması yapılmazsa günü geldiğinde bu ülkede arpadan tutun da bir çok bitki türünün yetiştiriciliğinde sorunlar yaşayacağımızı söyledim. Bir an önce kendimize yeter bir ulusal tarım politikasına geçilmezse günü geldiğinde kıtlıkla karşı karşıya kalacağımıza dikkat çektim.” dedi.