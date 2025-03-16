Türkiye’nin Yalova ilinin Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktığı ve yangına müdahale edildiği bildirildi.

AA’nın haberine göre, Şenköy köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgârın etkili olduğu bölgede yangının büyümemesi için ekiplerin müdahalesinin devam ettiği bildirildi.