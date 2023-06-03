Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olurken, MİT Müsteşarı Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı'na getirildi. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı, Mehmet Şimşek ise Hazine ve Maliye Bakanı oldu.

Yeni kabinede yer alan diğer isimler ise şöyle:

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu