Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olurken, MİT Müsteşarı Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı'na getirildi. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı, Mehmet Şimşek ise Hazine ve Maliye Bakanı oldu.
Yeni kabinede yer alan diğer isimler ise şöyle:
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu