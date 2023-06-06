Yener: Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Olarak Seçilmiştir Yener: Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Olarak Seçilmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.10'da başladı.