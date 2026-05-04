TÜİK, nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 4,18, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,17 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,37, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,59 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisanda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 32,43, yurt içi üretici fiyatları yüzde 26,48 yükseldi.

TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14,64, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,37 yükseliş kaydetti.

Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 10,99, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 28,59 artış oldu.

Nisan enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, kira artış oranı da belli oldu. Mayısta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı, yüzde 32,43 olarak belirlendi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisanda TÜFE'nin yüzde 3,19 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre, yıllık enflasyonun yüzde 31,11 olabileceği hesaplanmıştı.