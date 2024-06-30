Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.

Tarım Bakanlığı, sabahın ilk saatlerinde yaptığı açıklamaya göre, 7 ilde 11 farklı büyüklükte yüksek riskte yangın çıktı. Bunlardan 6'sı kontrol altına alındı.

-İzmir’de 16 yangın

İzmir'de 8'i orman, 8'i kırsal alanda olmak üzere toplam 16 yangın çıktı, yangınların bir kısmı kontrol altına alındı. Yangınlara 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi, 972 personel ile müdahale edildi.

İzmir'deki orman yangınlarına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde dün başlayan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Selçuk-Kuşadası kara yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca ekiplerin müdahalesi karadan devam etti. Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklarla yeniden başladı. Yangını söndürmek için gece boyunca 3 gece görüşlü helikopter söndürme çalışmalarında görev aldı.

-İzmir Selçuk ve Menderes’deki yangın devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir Susurluk'taki yangının enerjisinin ciddi bir şekilde düşürüldüğünü, İzmir Selçuk ve Menderes'teki yangınlara müdahalelerin sürdüğünü söyledi.

Yumaklı, İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangın kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Haziran'da 7 ilde 11 farklı büyüklükte yüksek riskte yangın olduğunu, bunlardan 6'sının kontrol altına alındığını belirtti.

Çeşme ve Torbalı'daki yangınların da kontrol altına alındığı bilgisini paylaşan Yumaklı, "Halihazırda Balıkesir Susurluk, şu anda içinde bulunduğumuz İzmir Selçuk ve Menderes'te müdahaleler devam ediyor. Susurluk'takinin enerjisi nispeten ciddi bir şekilde düşürülmüş vaziyette. Selçuk'taki ve Menderes'teki yangınlara müdahaleler devam ediyor ama onlarda da arkadaşlar her geçen an daha da kolaylıyor. Tehdit altında olan herhangi bir yerleşim merkezi, birimi ya da tesis söz konusu değil." diye konuştu.

Selçuk-Kuşadası kara yolunun tedbiren kapalı olduğunu hatırlatan Yumaklı, yanan herhangi bir ev ya da başka bir tesisin söz konusu olmadığını, dumandan etkilenenler olsa da sağlık tehlikesi olan kimsenin bulunmadığını dile getirdi.