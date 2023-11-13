Türkiye ve Yunanistan arasındaki 4'üncü Askeri Güven Artırıcı Önlemler toplantısı Ankara’da Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nda başladı.

Türk ve Yunan heyetleri, üç yılı aşkın sürenin ardından Ankara’da güven artırıcı önlemleri görüşmek üzere yüz yüze bir araya geldi.

Toplantıda; savaş gemilerinin pozisyonları, savaş uçaklarının uçuş ve manevraları, NAVTEX yayınları gibi konuların görüşülmesi bekleniyor.

İki ülke arasındaki ilk Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 2010 yılında Yunanistan'da gerçekleştirilmiş, ikinci toplantı Ankara'da yapılmıştı.

Heyetler, son olarak 2020 yılında Atina'da yüz yüze bir araya gelmiş, 2021 yılında ise telekonferans yöntemiyle görüşme yapılmıştı.