Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

KKTC'nin Azerbaycan Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer'in ev sahipliğindeki resepsiyona, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, milletvekilleri, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Vatan için canlarını feda eden şehitlerin ve hayatta olmayan devlet büyüklerinin saygı duruşuyla anıldığı etkinlikte, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Büyükelçi Turganer, konuşmasında, 11 Kasım'da Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağında şehit olan askerleri anarak taziyelerini iletti.

Turganer, Kıbrıs Türk halkının Rumlar tarafından yıllardır maruz kaldığı baskı ve zulme, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Harekatı'na ve KKTC'nin kuruluş sürecine değindi.

KKTC'nin, yıllardır maruz kaldığı haksız ve insanlık dışı ambargo ve izolasyonlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle günden güne gelişerek güçlenmeye ve kalkınmaya devam ettiğini belirten Turganer, "Kıbrıs Türkü, egemenliğini, bağımsızlığını ve devlet sahibi olmasının kıymetini bilerek haklı mücadelesini azimle sürdürecektir." dedi.

Turganer, Rumların 62 yıl önce ortaklık devletini gasbettiğini hatırlatarak, "Kıbrıs meselesinin, Ada'da iki ayrı halkın ve iki ayrı devletin varlığı gerçeği temelinde, adil ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşması ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili ile mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında bulunmanın KKTC için büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Turganer, "KKTC, Türk dünyası yapılanması ve etkinliklerinde ülkemiz aktif olarak yer almaktadır. Türk dünyasının birliği ve beraberliği, içinde bulunduğumuz konjonktürde büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.

Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, KKTC'nin 42. kuruluş yılını tebrik etti.

Feyziyev, "KKTC, Türk dünyası tarihinde özgürlük uğrunda milli iradenin ve siyasi mücadelenin en parlak örneklerinden biridir." diyerek, KKTC'nin Batı devletlerinin ayrımcı tutumuyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Bu durumun Türk dünyasını, Kıbrıslı kardeşlerine manevi ve siyasi destek vermeye yönelttiğini söyleyen Feyziyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "KKTC, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır ve biz her zaman kardeşlerimizin yanındayız." sözlerini hatırlattı.

Feyziyev, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun iki halk arasında dostluk, kardeşlik, kültürel ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Konuklara, Türk mutfağından çeşitli tatların ikram edildi.

Resepsiyonda, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında askerlerin şehit olması sebebiyle müziğe yer verilmedi.