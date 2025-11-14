Çin'in batarya endüstrisi, elektrikli araçların dünya çapında yayılmasının etkisiyle hızlı büyümeye devam ediyor.

Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığına bağlı Donanım Endüstrisi Gelişim Merkezinin yayımladığı rapora göre, ülkenin batarya satışları bu yılın 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48,9 arttı.

Batarya satışları, şarj kapasitesi bakımından yıllık yüzde 48,9 artışla 786 gigavat saate, batarya ihracatı yüzde 32,7 artışla 129 gigavat saate ulaştı.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasına paralel olarak batarya kurulum hacmi 2024'te dünya genelinde yüzde 27,2 artışla 894,4 gigavat saat olmuştu.

Bu dönemde dünyanın ilk 10 batarya üreticisi şirketinden 6'sı Çinli firmalardan oluşurken, Çin'in küresel üretimdeki payı yüzde 67,1'e çıkmıştı.