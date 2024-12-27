Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'ye elektrik sağlamayı ve enerji altyapısını güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, Ankara'nın Suriye'nin yeni yönetimiyle petrol ve doğalgaz işbirliği yapabileceğini de söyledi.

Türkiye, 13 yıllık iç savaşın ardından bu ay Cumhurbaşkanı Beşar Esat'ı deviren Suriyeli isyancıları destekledikten sonra güney komşusunun yeniden inşasına yardım etme sözü verdi.

- Suriye’ye enerji heyeti

Türk medya temsilcileriyle biraraya gelen Enerji Bakanı Bayraktar, kendisinin başkanlık edebileceği bir heyetin elektrik iletimi, altyapı ve diğer konuları görüşmek üzere Cumartesi günü Suriye'ye gitmeyi planladığını söyledi.

Hürriyet gazetesi, Bayraktar’ın “Suriye'nin elektriği olmayan bölgelerine ilk etapta ithalat yoluyla çok hızlı bir şekilde elektrik sağlamalıyız. Orta vadede de oradaki kurulu elektrik gücünü, üretim kapasitesini arttırmayı planlıyoruz” dediğini aktardı.

Bayraktar, “Suriye'de her şeye ihtiyaç var. Oradaki liderlerle altyapı master planı üzerinde çalışacağız” dedi ve Türkiye'nin Suriye üzerinden Lübnan'a da elektrik gönderebileceğini sözlerine ekledi.

Alparslan Bayraktar, Ankara'nın Suriye'nin petrol ve doğalgaz kaynaklarının ülkenin yeniden inşası için kullanılması üzerinde çalıştığını, her ikisinin de üretiminin savaş sırasında önemli ölçüde düştüğünü kaydetti.

“Suriye'den Türkiye'ye bir petrol boru hattı oluşturmaktan, bunu Irak-Türkiye boru hattımızla birleştirmeye kadar olgunlaşması gereken pek çok konu var” diyen Bayraktar, Ankara ve Şam'ın yakın gelecekte petrol ve doğalgaz konusunda işbirliği yapabileceğini sözlerine ekledi.

Bayraktar ayrıca bir Türk sondaj gemisinin hidrokarbon araması yaptığı Somali'de Türkiye'nin enerji konusunda diğer ülkelerle işbirliğine hazır olduğunu belirterek, “Teklifler var” ifadesini kullandı.