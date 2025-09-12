MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyaya yönelik sert açıklamalarda bulundu. Bahçeli, aile yapısı ve toplumsal barış açısından tehlikeli gördüğü sosyal medyanın "yarım saat içinde kapatılması gerektiğini" söyledi.

SOSYAL MEDYAYA SERT TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı çıkışlarla gündem olmaya devam ediyor. Terörsüz Türkiye sürecine öncülük eden Bahçeli, bu kez sosyal medya platformlarına yönelik açıklamalarıyla dikkat çekti.

Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana kalsa yarım saatte kapatırım



"BANA KALSA YARIM SAATTE KAPATIRIM"

Sabah'ta yer alan habere göre Bahçeli, sosyal medyanın toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekerek "Sosyal medyanın kökü kazınmalı. Hem aile yapımız hem toplumsal barışımız hem de dayanışmamız ve yeni neslimizin sağlıklı yetişmesi açısından dikkatli olunması gerekiyor. Bana kalsa yarım saatin içinde sosyal medyanın hepsini kapatırım" dedi.



"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2028'DE DE DEVAM ETMELİ"

Sabah'a açıklamalarda bulunan Bahçeli, sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2028'de de devam etmesi gerektiğini belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımızla dostluktan ziyade bulunduğu makama karşı MHP'nin gösterdiği bir özen ve saygı vardır. Bu saygı samimiyetle karşılıklı olduğu zaman da birlikte düşünme ve paylaşma noktasına sizi taşır. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımıza tam destek veriyoruz. Türkiye 2 dönemden bu yana çok kritik aşamalardan geçmiştir. Özellikle 15 Temmuz ve sonrasında Cumhurbaşkanımızın değerli çalışmaları ülkemiz için yararlı olmuştur. Sosyal ve ekonomi meselelerinde sıkıntılar olabilir ancak bunlar aşılmayacak konular değil. İleride şartlar ne olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın görevine devamından yanayım. 2028'de de devam etmeli. Eğer tekrar bir cumhurbaşkanlığı adaylığını düşündüğü zaman MHP olarak tam desteğimizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.