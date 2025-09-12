Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Eylül 2025 "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'ya yükseldi. Katılımcılar, yıl sonu dolar/TL kurunu 43,85, 12 ay sonrası için ise 48,96 seviyesinde öngördü. Politika faizi beklentisi ise yüzde 40,56 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,69 iken, bu dönemde yüzde 29,86 oldu.