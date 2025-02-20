GKRY'nin bir oldubitti yaratarak KKTC'nin haklarını gasbetme siyasetine devam ettiğini vurgulayan MSB kaynakları, "GKRY ile Mısır arasında imzalanan bu anlaşma, bölgesel istikrarı tehdit eden bir adım olup, Kıbrıs sorununun çözüm arayışlarına zarar vermektedir. KKTC'nin taraf olmadığı, Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını göz ardı eden ve haklarını kısıtlayan diğer anlaşmalar gibi bu anlaşma da yok hükmündedir. Türkiye olarak, GKRY'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini ve Ada'da barış ve istikrar ortamını tehdit eden faaliyetlerine karşı garantörlüğün bize vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan çekinmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye MSB kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NATO'nun devam eden Steadfast Dart 2025 Tatbikatı'nda Yunanistan'ın Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı taleplerine karşı yapılan çalışmalara ilişkin kaynaklar, şunları söyledi:

"Türkiye, Steadfast Dart Tatbikatı'na Romanya'ya intikal ettirdiğimiz 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Keşif Bölüğümüz ve komutalarını üstlendiğimiz NATO Daimi Deniz Görev Grupları'ndaki su üstü unsurlarımız ile iştirak etmeyi planlamıştı. Tatbikatın planlama dokümanında milli hak ve menfaatlerimize aykırı ve uluslararası hukuka uygun olmayan hususların tespit edilmesinin ardından konunun çözümüne yönelik, profesyonel bir yaklaşımla NATO'da en üst seviyede girişimlerde bulunulmuş dokümanın NATO'nun yerleşik politika ve uygulamaları ile birliğine uygun olmadığı ifade edilmiştir. Girişimlerimiz neticesinde Tatbikat Planlama Dokümanı, NATO Eğitim ve Tatbikat Siyasası'nın 31'inci ve 80'inci maddelerindeki yetkilerimizi kullanarak NATO Askeri Komite seviyesine taşınmış ve onay vermeyerek geçersiz hale getirilmiştir. Yunanistan'ın uluslararası hukuka sığmayan haksız iddialarını NATO platformuna taşıma çabası böylelikle bir kez daha engellenmiştir. Bu süreçte Keşif Bölüğümüzün Steadfast Tatbikatı'ndan çekildiği, Romanya'nın milli DACİA Tatbikatı'na iştirak etmeye devam edeceği, komutalarını üstlendiğimiz Deniz Görev Grupları'ndaki unsurlarımızın NATO'ya taahhütlerimiz kapsamında Steadfast Dart Tatbikatı'na katılım sağlamaya devam edeceği NATO makamlarına bildirilmiştir. Deniz unsurlarımızın katıldığı tatbikat 21 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecektir."

- Suriye ordusu

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin yeni kurulan Suriye ordusuna katılacağına ilişkin basında yer alan haberlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Suriye'de meydana gelen gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin silah bırakması, elebaşları ve yabancı örgüt mensuplarının Suriye'yi terk etmesi, silahlı grupların ordu içerisinde ayrı bir yapı teşkil etmeden Savunma Bakanlığı bünyesinde ulusal ordunun ayrıcalıksız bir parçası olarak yer alması gerekmektedir. Basında yer alan haberlere ihtiyatlı yaklaşmak, uygulamaya bakmak gerekir. Türkiye'nin Suriye'deki yeniden inşası ve istikrar ile barışı tesis etme sürecine bakışı ve duruşu nettir. Hem siyasal anlamda hem de askeri anlamda Suriye’de çok başlılığı ve özerk yapılanmaları kabul etmediğimizi, yeni Suriye hükümeti ile bu çerçevede işbirliğine devam edeceğimizi ifade ediyoruz."