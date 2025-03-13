Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Başkanlığı ile Atatürk Öğretmen Akademisi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nda gerçekleşen törende, protokole, Türk Dil Kurumu Başkanı Pof. Dr. Osman Mert, Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu imza koydu.

Protokol ile Öğretmen Akademisi ile Türk Dil Kurumu arasında ulusal ve uluslararası alanda asli kaynaklar temel alınarak dil, edebiyat ve kültür unsurlarına katkı sağlayacak çalışmaların yapılması amaçlanıyor.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, imzalanan işbirliği protokolü ile Türk Dil Kurumu ile Atatürk Öğretmen Akademisi iş birliğinde gerçekleştirilecek faaliyetleri, uygulamaları, etkinlikleri ve bu etkinlikler kapsamında yapılacak iş ve işlemlerin daha ileri bir boyuta taşındığını söyledi.

Protokol ile artık iki kurum arasındaki ilişkilerin daha da pekiştirilerek karşılıklı çalışmaların yapılmasına olanak sağlanacağını dile getiren Çavuşoğlu, “Böylece iki güzide kurum ilerleyen günlerde ortak seminerler, paneller, konferans ve çalıştaylar yapabilmesinin de önünü açmış olduk. Ayrıca imzaladığımız protokol ile kurumlar arasında yayın desteği ve yayın değişimi de yapabileceğiz.” dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, her alanda tüm kurum ve kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığına destek olan Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Başkanlığına teşekkür etti.