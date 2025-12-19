Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Dezenformasyona karşı daha somut işbirlikleri geliştirmeliyiz, ortak teyit mekanizmaları kurmak zorundayız ve erken uyarı sistemleri işleterek birbirimizle paylaşmak durumundayız." dedi.

Duran, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Ankara’da düzenlenen Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu'nda konuştu.

Foruma, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Kanat Iskakov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Marat Tagaev, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmet İsmayılov, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Medya İçerik Üretim Merkezi Direktörü Kobuljon Akhmedov, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk dünyasından misafirleri Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Burhanettin Duran, Türk Dünyası Vizyon Belgesi'nin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Forumda dezenformasyonla mücadeleyi konuşarak, yeni işbirliklerine kapı aralayacaklarını ve iletişim cephesinde safları daha da sıklaştıracaklarını vurgulayan Duran, "Türk Devletleri Teşkilatı, dünyanın belirsizliklerle, çatışmalarla, kırılmalarla sarsıldığı ve büyük bir sistem krizinin vuku bulduğu bir dönemde kardeşlik bağından aldığı güçle kurumsallaşma yürütmektedir. Teşkilatımız, 16 yıldır 'dilde, fikirde, işte birlik' şiarıyla ekonomik entegrasyondan ulaştırma koridorlarına, savunma işbirliğinden eğitim ve kültür politikalarına birçok alanda çalışmalar yürütmekte, yeni hedefler belirlemektedir." ifadelerini kullandı.

- "Dezenformasyon alanındaki tehdit aslında hakikate karşı bir tehdittir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ndeki ifadelerinin çok önemli olduğunu aktaran Duran, "Ekseriyetle iletişim alanında başta dezenformasyon olmak üzere manipülasyon, siber saldırılar, sosyal platformlarda artan nefret dili ve bilgi güvensizliği, kamu düzenimize karşı doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır. Dezenformasyon alanındaki tehdit aslında hakikate karşı bir tehdittir ve uluslararası bir enstrümana dönüşmüştür. Bunlar aynı zamanda milli güvenlik, toplumsal istikrar ve uluslararası itibarı doğrudan ilgilendiren stratejik bir alan haline gelmiştir. Bu çerçevede, zihni bir felaket, algısal bir çürüme veya gerçeğin katli şeklinde de ifade edebileceğimiz dezenformasyonun ne kadar büyük bir risk ve tehdit olduğu anlaşılmıştır." diye konuştu.