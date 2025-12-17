Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası Başkanı Karahan, Bankalar Birliğinin ev sahipliğinde gerçekleşen mutat toplantıda küresel ekonomi, makroekonomik görünüm, para politikası ve finansal koşullara ilişkin genel değerlendirmede bulundu.

TBB Başkanı Çakar ve yönetim kurulu üyeleri de bankacılık sektöründeki son durumu ve sektörün geleceğine ilişkin beklentilerini paylaştı.

TCMB Başkanı Karahan ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar, Merkez Bankası ile bankacılık sektörünün yakın işbirliği içinde çalışmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Periyodik olarak düzenlenen ortak toplantılarla, sektörün bilgilendirilmesi ve ortak çalışmalarda eş güdüm sağlanması amaçlanıyor.