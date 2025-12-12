Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Malumunuz, yarın, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyon çalışmalarında, işverenleri temsilen yer alan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum." dedi.

Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan, yarın başlayacak asgari ücret toplantıları öncesi işverenlere çağrı yaptı ve şöyle konuştu:

"Malumunuz, yarın, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyon çalışmalarında, işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım, verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim. Kefenin cebi yok."

Erdoğan, "hak" konusunu sadece ücrete sıkıştırmanın doğru olmadığını, güvenli ve sağlıklı çalışma şartlarının temininin de hakkın bir parçası olduğunu ifade etti.

- Enflasyonla mücadele

Erdoğan, enflasyonda nihai hedefleri olan tek haneli oranlara da mutlaka ulaşacaklarını söyledi. Erdoğan şunları kaydetti:

“Enflasyonda kasım ayında umutlarımızı artıran bir tabloyla karşılaştık. Kasım ayında 0,87 gelen enflasyon doğru yolda olduğumuzu teyit etti. Hayat pahalılığının temel sebeplerinden biri olan fiyatlama davranışındaki bozulma da yavaş yavaş düzeliyor. Fırsatçılıkla mücadelemiz ise hız kesmeden devam ediyor. Orta Vadeli Program'ın rehberliğinde enflasyonda nihai hedefimiz olan tek haneli oranlara mutlaka ulaşacağız."

- İstihdam teşvikleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte hep yaptıkları gibi reel sektörün önerilerine, taleplerine ve eleştirilerine kulak vereceklerini söyledi.

Son kabine toplantısında, emek yoğun üretim yapan tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerine yönelik koruma programını 2026 yılında da devam ettirmeyi kararlaştırdıklarını anımsattı.

- "KOBİ'lerimize çalışan başına verdiğimiz desteği 3 bin 500 liraya yükseltiyoruz"

Ekonomide rakamların, oranların ve karşılaştırmaların önemli olduğunu ama asıl önemlisinin 86 milyonun topyekun düşüncesi, fikri ve kanaati olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Asıl olan esnafın, tüccarın, emeklinin, emekçinin ne dediği ne hissettiğidir. Bu süreçte sadece rakamlara, sadece oranlara bakmıyor, çarşıya, pazara, esnafa, tüccara, reel sektörün kalbinin attığı sanayi bölgelerimize de kulak veriyoruz. Reel sektörden gelen talep ve şikayetleri daima dikkatle dinledik. Bugün de hissiyatımız en üst seviyededir. Kabine toplantımız sonrasında KOBİ'lerimizle ilgili yeni bir müjdemizi paylaştık. Geçen yıl emek yoğun üretim yapan tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde başlattığımız koruma programını devam ettiriyoruz. İstihdamını koruyan KOBİ'lerimize çalışan başına verdiğimiz aylık 2 bin 500 liralık desteği, 2026 senesinde 3 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Büyük ölçekli firmalarımızı da dahil edeceğimiz yeni programla 1 milyon 100 bin istihdamı koruyacak emekçi ve sanayicimizin yanında olacağız. Yeni programımızın ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum."