Ziyaret sırasında Yılmaz ve beraberindeki heyete Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu eski DP Genel Başkanı, bakan, milletvekili Serdar Denktaş eşlik etti.

Anıta çelenk bırakan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Anıt Özel Defterini imzaladı.

Yılmaz, Anıt Özel Defterine şunları yazdı:

“Kurucu Cumhurbaşkanı Aziz DENKTAŞ,

Hatıralarınızı şükran ve saygıyla yad ediyor, Kıbrıs Türk mücadelesinin aziz şehitlerini bir kez daha rahmetle anıyorum.

Kahraman Kıbrıs Türkü’nün varoluşu, hürriyeti ve güvenliği için verdiği şanlı mücadelede dirayetli liderliğiniz hafızalarımızdaki yerini daima koruyacaktır.

Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün haklı davasında en büyük destekçisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni asla yalnız bırakmayacaktır.

Ruhunuz şad olsun.”