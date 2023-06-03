Türkiye’nin Sivas İlinde Tır İle Minibüs Çarpıştı: En Az 4 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var Türkiye’nin Sivas İlinde Tır İle Minibüs Çarpıştı: En Az 4 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var

Genel Kurul, Geçici TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli başkanlığında açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'den mazbatasını aldıktan sonra yemin etti.