Genel Kurul, Geçici TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli başkanlığında açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'den mazbatasını aldıktan sonra yemin etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'den Mazbatasını Aldı
TBMM Genel Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için toplandı.
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