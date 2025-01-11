



Polisin açıklamasına göre, Burak Torun (E-36), yönetimindeki NJ 522 plakalı salon araçla 18.00 sıralarında Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği esnada Türkeli kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü ayıran beton sete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan araç yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla atarak tekerlekleri üzerinde durdu.



Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Torun ile araçta yolcu olarak bulunan Nafiye Torun (K-41) ve Miray Torun (K-4) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Soruşturma devam ediyor.

