Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasının son başvuru tarihi uzatıldı.

Yapılan açıklamaya göre “4.5G ile daha güçlü bağlar” mottosu ile hızı temsil eden fotoğraf çalışmalarının yer alacağı yarışmaya, başvurular 22 Aralık’ta son bulacak.

Fotoğraf yarışması gonuldenbagliyiz.biz dijital sosyal sorumluluk platformu üzerinden gerçekleşiyor.

Açıklamaya göre yarışma, sanata katkı ve farkındalık oluşturmanın yanı sıra Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin gonuldenbagliyiz.biz dijital sosyal sorumluluk platformu üzerinden açmış olduğu “Şampiyon Melekler Eğitim Bursu” projesine destek amacını da taşıyor.