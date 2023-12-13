Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (TÜRK-SEN) 69.Kuruluş yıldönümü kutlanıyor.

Türk-Sen Başkanı Aslan Bıçaklı sendikanın kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, sendikanın 14 Aralık 1954 yılında kurulduğuna dikkat çekerek, “Federasyonumuz kuruluşundan bugüne kadar hür ve demokratik düşünce yapısıyla gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformlarda Kıbrıs Türkü İşçisinin ve Emek sınıfının sesi olmaya devam etmiş, bundan sonra da ayni çizgide yoluna devam edecektir” dedi.

Sendikanın üye sendikalar ve ülkedeki diğer sendikalarla birlikte çalışanların ve halkın haklarını korumak ve geliştirmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada en ön saflarda mücadelesine devam edeceğini kaydeden Bıçaklı, “Bugüne kadar Türk-Sen’e hizmet veren bütün yönetici ve üyelerimize teşekkür eder, bu uğurda hayatını kaybedenleri saygıyla anar, TÜRK-SEN olarak Üyelerimizin 69.Kuruluş Yıldönümünü kutlar, ayrıca tüm çalışanların ve halkımızın yeni yılını kutlar, mutluluk ve sağlık dileriz” ifadesini kullandı.