Malzemeler ülke genelindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Türk Kızılay, Kıbrıs Türk Kızılay’a 3 tır insani yardım malzemesi bağışladı.

Çocuk ve yetişkinler için kışlık ve yazlık kıyafet, ayakkabı, tekstil ürünü, battaniye ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardımlar, Kıbrıs Türk Kızılay yetkilileri tarafından teslim alındı.

Malzemeler paydaş sivil toplum örgütleri ve Muhtarlar Birliği’nin de iş birliğiyle ülke genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

-“İhtiyaç sahiplerine umut oluyoruz”

Kıbrıs Türk Kızılay tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türk Kızılay’ın anlamlı desteğiyle yine ihtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunulacağı kaydedildi.

“Bu yardımlar, dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden biridir” denilen açıklamada, dağıtıma katkı sağlayacak paydaşlara da teşekkür edildi.

Dağıtıma ilişkin detaylı bilginin ve duyuruların ileriki günlerde yapılacağı da kaydedildi.