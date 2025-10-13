Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze'ye yönelik yardımlara ilişkin, 2 senedir kapıların kapandığı zamanlarda dahi sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtımının devam ettiğini belirterek, "Yarın Mersin'den AFAD koordinasyonunda içinde sivil toplum kuruluşlarımızın yardımları, Kızılayımızın kurban paylarının da olduğu 3 bin tonluk gemi El-Ariş Limanı'na doğru harekete geçecek ve hızlı bir şekilde oradan içeriye girişi koordine edeceğiz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Yılmaz, 7 Ekim 2023'ten bugüne Gazze'ye yapılan insani yardımlar ve Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından yapılacak yardımlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Yılmaz, Türk Kızılayın 1868 yılında uluslararası bir hareketin parçası olarak kurulduğunu, 191 ülkede kardeş ulusal cemiyetler bulunduğunu söyledi.

Kızılayın yardımlarını dünyanın dört bir yanına ulaştırdığını ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızılay bu yıl dünyada en fazla ülkeye yardım ulaştıran, en fazla miktarda yardım yapan ulusal cemiyet olarak ödüllendirilmiş durumda. Dünyada 13 ülkede delegasyonumuz var. Bu ülkeler sürekli faaliyetlerimizin devam ettiği ülkeler. Bunlardan biri de Gazze. 1990'lı yıllardan bu yana sabit çalışanlarımız var Gazze'de Kızılay delegasyonumuzun. Bu nedenle de 2 senedir kapıların kapandığı zamanlarda dahi içeride delegasyon personelimiz sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtmaya devam etti. Malzeme bulabildikçe içeriden alım yapmaya devam etti. Her gün odun toplayarak, odun ateşi yakarak, bu yemekleri pişirip, zor şartlarda kahramanca bir mücadele sergiledi."

Yılmaz, Türkiye'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 16 gemi, 14 uçak ile toplam 101 bin 750 ton insani yardım malzemesi sevk ettiğini belirterek, Gazze'de sağlanan ateşkes sonrasında insani yardım faaliyetlerinin hız kazandığını ifade etti.