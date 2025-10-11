Türkiye Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Kaan Kavaklı, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmenin kan pıhtılaşması riskini azalttığını söyledi.

Kavaklı, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Edirne Tromboz ve Hemostaz Sempozyumu" için geldiği kentte, gazetecilere trombozun (kan pıhtılaşması) kanın damar içinde pıhtı oluşturarak normal akışını engellemesi sonucu meydana gelen bir durum olduğunu ifade etti.

Kan pıhtılaşmasının insan sağlığını tehdit eden bir durum olduğunu belirten Kavaklı, "Özellikle aşırı pıhtılaşma riskli bir durum. Kan pıhtılaşması damarları tıkıyor. Kalp damarları tıkandığında kalp krizi, beyin damarları tıkandığında felç olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Kavaklı, kan pıhtılaşması ve damar tıkanıklığını engellemek için düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme kurallarına uyulması gerektiğini dile getirdi.

Kan pıhtılaşmasını önlemede yaşam tarzının belirleyici olduğunu anlatan Kavaklı, şunları kaydetti:

"Sürekli hareket halinde olmak gerekli. Koşu olması şart değil, egzersiz ve her gün 10-15 dakikalık yürüyüşün faydalı olduğunu düşünüyoruz. Beslenmeye çok dikkat edilmeli. Aşırı kilo alınmamalı. Bunlar damar tıkanıklığı açısından önemli bir sağlık koruması olur. Özellikle yemeklerde kırmızı etten daha çok balık ve tavuk eti tercih edilmeli. Yeşil sebze ve meyveler tüketilmeli. Karbonhidratların azaltılması önemli. Sağlığımız için bitkisel ve zeytinyağlı ürünlere ağırlık verilmesi gerekli. Bunlar ortaya çıktıysa da uzman hekimlerin kontrolünde uygun ilaçların kullanılması önem arz ediyor."

Kavaklı, kan pıhtılaşması ve damar tıkanıklığının önemli sağlık sorunlarına yol açabildiğini, alınacak basit tedbirlerle hastalık riskinin azaltıldığını vurguladı.