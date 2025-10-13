Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" için bulunduğu Mısır'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde Gazze'de sağlanan ateşkesin devamının ve Gazze'nin yeniden imarının önemli olduğunu, bölgedeki insani krizin sonlandırılması amacıyla Türkiye'nin yardımlarına kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Fransa ilişkileri ve Gazze'deki durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Fransa arasındaki işbirliğini her alanda geliştirmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Gazze'de sağlanan ateşkesin devamının ve Gazze'nin yeniden imarının önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bölgedeki insani krizin sonlandırılması için Türkiye'nin yardımlarına kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalıcı barış için iki devletli çözümün önemini vurguladı.