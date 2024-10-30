“Türk Dünyası denilince büyük heyecan duyuyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıldönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen 22’nci Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Final Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Dünyasından gelen misafirleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Kalbimiz sizlerle, buradan Türk Dünyasına selam olsun” dedi.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın kurucusu merhum Turan Yazgan’ı saygıyla anan Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Dünyasının bir araya getirilmesi ve işbirliği yapılması için kongrelerde ortaya konulan fikirlerle, yapılan sunumların önemine dikkat çekti.

Nahçıvan’da 2009 yılında yapılan kongrede, Türk Devletler Teşkilatı’nın temellilerinin atıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 2022 yılında teşkilata gözlemci üye olduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılması için elinden geleni yapacağını söylemesinin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, tam üye olma konusunda çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Yapılan üst düzey görüşmeler ve toplantılara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen katılım gösterildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bayrağıyla toplantılarda bulunması ve Anayasal adıyla temsil edilmesinin önemine işaret etti.

Kıbrıs Türkü’nün Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bağların ve münasebetlerin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Türklerin Anadolu’ya 1071 yılında geldiğini, İstanbul’un 1453 yılında, Kıbrıs’ın ise 1571 yılında fethedildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu 3 tarihin Türklerin batıya doğru ilerlemesinde önemli olduğunu kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk Devleti olarak Türk Dünyası’nın temsilcisi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın jeopolitik ve stratejik önemine işaret etti, büyük Türk Milleti’nin ortak çıkar ve menfaatleri doğrultusunda çalışılması gerektiğine vurgu yaptı.

Kıbrıs doğumlu siyasetçi merhum Alparslan Türkeş’in, Türk Dünyasıyla ilgili görüş ve önerilerini çocukluğundan beri takip ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, aradan geçen 50 yılın ardından Türkeş’in görüşlerinin ne kadar önemli olduğunun daha iyi anlaşıldığını aktardı.

Türk Dünyası denilince büyük heyecan duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Türk Dünyası’nın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de dediği gibi, Türk Birliği’nde sosyal, kültürel ve ekonomi gibi konularda ortak çalışmalar artarak devam etmeli” ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası içinde iletişimin kolaylaştırılması için dilin önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu nedenle ortak alfabe ile ilgili çalışmaların tamamlandığını kaydetti.

Üniversitelerde Türk Dünyası ile ilgili çalışmaların ele alınması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitelerin çalışmalarında işbirliği yapması gerektiğini kaydetti.