Türk Dünyası Birliği Yolunda Ortak Alfabe Komisyonu Çalıştayı, 28-29 Nisan 2025 tarihlerinde Antalya’da yapılıyor.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nden yapılan açıklamaya göre, Türk Dil Kurumu'nun koordinasyonunda gerçekleşen çalıştayın ilk gününde, Türk devletlerini temsilen üst düzey katılımcılar ve komisyon üyeleri yer aldı. Çalıştaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi ve Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı katıldı.

Konedralı, çalıştayda yaptığı konuşmada, “Ortak Alfabe Komisyonu” çalışmaları çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin üstlendiği role değindi.

-“KKTC, bu projenin hem gönül hem de akıl ortağıdır”

Ortak alfabe oluşturma çabasının Türk dünyasının kültürel, bilimsel ve iletişimsel bağlarını güçlendirmek amacıyla başlatılmış önemli bir girişim olduğunu vurgulayan Konedralı, “Ortak bir alfabe, sadece yazı birliğini sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda ortak edebiyat, bilim ve teknoloji üretiminde de büyük kolaylıklar getirecektir. İşte tam da bu noktada, KKTC’nin bu süreçteki varlığı ve katkısı, tarihî ve stratejik bir anlam taşımaktadır.” dedi.

KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydeden Konedralı, Ortak Alfabe Komisyonu çalışmalarına KKTC’nin aktif katılımının tarihi ve kültürel bağ, eğitim ve uygulama tecrübesi, siyasi ve diplomatik destek açılarından büyük önem taşıdığını söyledi.

Ortak alfabenin Türk dünyasının sadece teknik değil, aynı zamanda derin bir kültürel birliktelik projesi olduğunu belirten Konedralı, “KKTC, bu projenin hem gönül hem de akıl ortağıdır. Bu süreçte üstleneceğimiz rol, yalnızca bir teknik katkıdan ibaret değildir; birliğimizin ve dayanışmamızın sembolü olacaktır. Bu vesileyle, KKTC’nin Ortak Alfabe Komisyonu içinde aktif şekilde yer almasını sağlayan başta Türk Dil Kurumu olmak üzere tüm kurum ve kişilere şükranlarımı sunuyorum. İnşallah ortak alfabe çalışmalarımız, gelecekte bizi daha güçlü, daha birbirine bağlı bir Türk dünyasına kavuşturacaktır.” diye konuştu.