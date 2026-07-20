Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), “Gözlemci Üyemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve kardeş Kıbrıs Türk halkını içtenlikle tebrik ediyor, geleceğin kalıcı barış, refah ve sürekli ilerleme getirmesini diliyoruz” mesajı paylaştı.

Türk Devletleri Teşkilatı sosyal medya hesabından, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 52’nci yıl dönümü nedeniyle paylaşım yapıldı.

Tüm üye ülkelerin dillerinde paylaşılan mesajda “Barış ve Özgürlük Bayramı münasebetiyle Gözlemci Üyemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve kardeş Kıbrıs Türk halkını içtenlikle tebrik ediyor, geleceğin kalıcı barış, refah ve sürekli ilerleme getirmesini diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.