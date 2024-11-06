Aile fotoğrafında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Ömüraliyev, gözlemci ülkeler olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Macaristan Başbakanı Orban yer aldı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğinde "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes İçin Güvenlik" temasıyla düzenlenen zirve için liderler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Caparov tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılıyor.

Liderler daha sonra aile fotoğrafı için bir araya geldi. Aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, gözlemci ülkeler olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban yer aldı.