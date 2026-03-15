(Kamalı Haber)- Lefke’de meydana gelen “Uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan maddeyi Oghenekaro Joseph Mıchael ve Ahsan Amman mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Orçun Karadayı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 15.03.2026 tarihinde saat 02:30’ raddelerinde, Gemikonağı’nda Üniversite Aşağı Bağlıköy Yolu üzerinde devriyede bulunan Lefke Polis Karakolu ekibi tarafından şüpheli hareketler sergileyen zanlıların içerisinde bulunduğu aracın yanına kontrol amaçlı gidildiğinde Ahsan Amman’nın yapılan üst aramasında sol el avuç raddelerinde, Gemikonağı’nda folyoya sarılı yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, yapılan ileri soruşturmada Ahsan Amman’ın konu uyuşturucu maddeyi Oghenekaro Joseph Mıchael’den 600 TL karşılığında aldığının tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini belirten polis zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.