MoonMars Müzesi'nin, insanın sanatsal mirasını evrenin başka köşelerine taşımayı amaçlayan projesi kapsamında, aralarında fotoğraf sanatçısı Mustafa Aydın'ın "Stardust" (Yıldız Tozu) adlı çalışmasının da yer aldığı 47 eser, Blue Ghost uzay aracıyla Ay'a ulaştı.

Ay ve Mars gibi gök cisimlerinde sanatı ve bilimi bir araya getiren girişim MoonMars Müzesi'nin, insanın sanatsal mirasını evrenin başka köşelerine taşımayı amaçlayan projesi kapsamında dünya genelinde seçilecek eserlerin Ay'a gönderileceği duyuruldu.

Türk astrofotoğrafçı Mustafa Aydın'ın da uzaktan erişim ile Şili'deki "Telescope Live" teleskoplarını kullanarak çektiği "Stardust" adlı fotoğrafını, dijital olarak MoonMars Müzesi'ne gönderdi.

Aydın, Samanyolu'nun uydu galaksisi olan Büyük Macellan Bulutu'ndaki NGC 1929 Yayma Bulutsusu'nu (Emission Nebula) konu alan eserini, uzun bir görüntü işleme süreci sonunda ortaya çıkardı. Hubble Uzay Teleskobu için geliştirilen Hubble Paleti renk tonlarıyla işlenen eser, insanın keşif ve öğrenme tutkusunu temsil ediyor.

LifeShip adı verilen küçük, piramit şeklindeki bir anıtın içine yerleştirilen nikel plaka üzerine basılan Aydın'ın fotoğrafının da yer aldığı 47 eser, Ay yüzeyine kargo taşımak üzere NASA tarafından seçilen Blue Ghost uzay aracı ile 15 Ocak'ta SpaceX'in Falcon 9 roketiyle Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Ay'a fırlatıldı.

Mustafa Aydın, roketin, 2 Mart'ta Ay yüzeyindeki Mare Crisium (Bunalımlar Denizi) bölgesine inişini canlı yayında izleyerek heyecan dolu anlar yaşadı.

Yaklaşık 10 yıldır ışık kirliliğinden uzak yerlerde gökyüzünü fotoğraflayan Aydın, bu çalışmasıyla aynı projede Ay'a eseri gönderilen 3 Türk'ten biri oldu.

- "Uzay aracının içinde sonsuza kadar kalacak"

Eserlerin yer aldığı kapsül, sonsuza dek Ay yüzeyinde kalacak, gelecek nesil astronotlar ve keşifçiler, insanlığın sanatsal mirasını bu kapsülde bulacak.