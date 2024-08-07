Turizm Bakanlığı nerede!

Turizm Tesisleri susuzluktan kapanıyor

Bir çok işletmenin su sorunu nedeniyle kapanma noktasına gelmesi Turizm Bakanlığı'nın konuyla ilgili ne yapacağı merak konusu.

İŞLETME SUSUZLUKTAN DOLAYI HİZMET VEREMİYOR

Kralp Türkiye'den su denizleri aşarak geldi ama bizler burada susuzluktan çıldırıyoruz.

Kralp yol kapatma dahi bir çok eylem hazırlığı yapacağım.

Ergün Yahat

Gazimağusa İskele ana yolu üzerinde bulunan yerli yabancı turistlerin uğrak yeri olan Melandra House kültür evinin suları tam 5 aydır hiç akmaması işletmeyi kapatma noktasına getirdi.

İsletme sahibi Mustafa Kıralp yaşanan susuzluk olayını pankart asarak duyurmaya çalışmasına rağmen Devlet Su işleri dairesinin ilgisizliğinin devam ettiği idda edildi.

Mustafa Kralp 64 yıl önce Sınırüstü köyünde bölgeye verilen deponun 1000 ton kapasiteli olduğunu nüfusun 5-6 bin dolayında olduğunu şimdilerde Gazimagusa ve İskele ilçesinin 2024 yılında 300 bin nüfusa geldiğini hala daha yeni depo yapılmadığı için Türkiyeden depoya gelen suyun haliyle deponun gelişi güzel su işleri tarafından delinim İskele bölgesinde yahudilerin yaşadıkları sitelere su verilince kendi işletmesinin susuz kaldığını bu konuda su dairesinin bir an önce sorunu çözmesi lazım .

Taşıma su ile başa çıkamadım özellikle güneyden ve buradan gelen çok sayıda turist geliyor ama alamıyorum nedeni su yok Türkiye denizleri aşarak suyu getirdi ama biz küçük bir adaya dağıtımı yapamıyoruz dedi.

Yakında çözüm bulunmazsa eylem yapmaktan başka çare kalmıyor..