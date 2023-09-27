Tunus’un Kayravan kentinde Mevlit Kandili kutlamaları gerçekleştirildi.

Her yıl Mevlit Kandili'nde Kuzey Afrika'daki İslam'ın ilk mabetlerinden Ukbe bin Nafi Camii ve çevresinde düzenlenen kutlama etkinliğine bu yıl da ülke içinden ve yurt dışından gelen binlerce insan katıldı.

Çeşitli etkinliklerle kutlanan Mevlit Kandili süresince, farklı sufi grupları Ukbe bin Nafi Camii’nin yakınında yer alan el-Cerabe Meydanı'nda kurulan sahnede ilahiler ve Hz. Muhammed’e yazılmış şiirleri seslendirdi.

Işık gösterisine de sahne olan kutlamada, Hicri 50'nci yılda inşa edilen Ukbe bin Nafi Camisi'nin minaresine Allah’ın 99 ismi ve Kayravan’daki önde gelen tarihi mekanların resimleri yansıtıldı.

- Kandil kutlamaları Kayravan kentindeki ekonomiyi de canlandırıyor

Mevlit Kandili kutlamalarına katılan 58 yaşındaki Fadıl en-Nahli, AA muhabirine “Ben Kayravanlıyım, Mevlit Kandili kutlamalarına gelen misafirlere yardımcı olmak için tüm Kayravanlılar gibi ben de seferber oldum. Genellikle Kayravanlılar Mevlid Kandili kutlamalarına katılan misafirlerin daha rahat etmesi ve oluşan atmosferin tadını çıkarmaları için evlerinde kalır.” ifadelerini kullandı.

Kayravan’ın antik bir kent olduğunu belirten Nahli şunları söyledi:

“Eskiden Mevlit Kandili kutlamaları kapsamında bir hafta öncesinden şehir merkezinde yer alan Evlad Ferhan Meydanı'na gelen misafirlerin dinlenmesi ve uyuyabilmesi için çadırlar kurulurdu. Şehrin farklı bölgelerine serilen halılarda misafirlere yemek ikram edilirdi. Artık kutlamalar eskisi gibi değil, on binlerce insan geliyor. Düzenlenen etkinliklerden dolayı şehirdeki ekonomide de hareketlikler yaşanıyor.”

- Mevlit Kandili'nde ülkenin birçok noktasından Kayravan’a sefer düzenleniyor

Her yıl Mevlid Kandili kutlamalarına katılmak üzere Monastir kentinden Kayravan’a ailesiyle beraber geldiklerini anlatan Esma Bilsagir, “Peygamberimizin doğumunun kutlandığı Mevlit Kandili için Kayravan’a geldik, çünkü Kayravan önemli İslam şehirlerinden biri. Kutlamalara katılmak için eşim, oğlum ve kızımla geldim.” diye konuştu.

Bilsagir’in oğlu 12 yaşındaki Yasin de kutlamalara katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Tunus Diyanet İşleri Bakanı İbrahim eş-Şeybi, salı ve çarşamba günü bir milyonun üzerinde misafirin Kayravan’daki Mevlit Kandili kutlamalarına katılmasının beklendiğini açıklamıştı.