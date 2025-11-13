Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetimi, tüm süreçleri şeffaflık, hukuka bağlılık ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda yürütmeye devam edeceğini vurguladı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetimi’nden yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın organlarında, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni ve kuruma ait taşınmazları hedef alan, gerçeğe aykırı iddialara dayanan haberler yer aldığı ifade edilerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

“Ali Üstel tarafından dilekçede bahsi geçen yer, iddia edildiği gibi Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ait bir taşınmaz değildir. Söz konusu alanın kurumumuzla herhangi bir mülkiyet veya tasarruf bağlantısı bulunmamaktadır” denilen açıklamada, kamuoyunda paylaşılan görsellerdeki arazinin Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ait olduğu fakat dilekçede bahsi geçen yerle aynı bölgede olmadığı kaydedildi.

“Haritalarda görülen bölge başvuru tarihinde on yıllığına üçüncü şahıslara kiralanmıştır. Bu nedenle herhangi bir kişi tarafından talep edilmesi hukuken mümkün değildir” denilen açıklamada, şunlar belirtildi:

“Öte yandan, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu 18/08/2023 tarihli kararı doğrultusunda, ilgili taşınmazın uzun süreli kira sözleşmesinin sona ermesiyle, kamu yararı gözetilerek, yurt yapımı amacıyla değerlendirilmesi yönünde karar alınmıştır. Bu karar, kurumumuzun yatırım politikası ve sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde alınmıştır.”

Açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetimi’nin, tüm süreçleri şeffaflık, hukuka bağlılık ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda yürütmeye devam ettiği ve edeceği vurgulandı.