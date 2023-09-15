Esnaf, Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi (EZKOOP) Başkanı Hürrem Tulga, hasadı yapılan harubun farelerin besin kaynağı olmaya başladığını kaydetti.

Tulga yaptığı yazılı açıklamada, harup hasadının bir ayı aşkın süredir tamamlanmasına rağmen alım fiyatlarının açıklanmadığını, hasadı yapılan harubun üreticinin elinde kaldığını belirtti.

Hasadı yapılan harubun evlerde, depolarda, avlularda, sokakta farelerin besin kaynağı olmaya başladığını ifade eden Tulga, “Ne ses var ne seda. Üstüne üstlük bir de büyük belirsizlik yaşanmaya devam ediyor. Kooperatifin alım yapamayacağı, kaynağının olmadığı iddiası aldı başını gidiyor” dedi.

Hürrem Tulga, “Ülkenin en önemli stratejik değeri olması yanında, ağaç ve orman varlığı olarak da görülmesi ve değer verilmesi gereken harup üretiminin tümüyle sahipsiz kalmasının tepkilerin artarak, devam etmesine neden olduğunu” savundu.

Harup fiyatları belirlenirken, tüm dünyada olduğu gibi yalnız borsa fiyatının değil, ağaç varlığının da dikkate alınması gerektiğini kaydeden Tulga, bu konuda devletin karar vermesi ve politika belirlemesinin şart olduğunu belirtti.

Hükümet ve kooperatiflerin, üreticilerin katılımı ile çözümler üretmek zorunda olduğunu ifade eden Tulga, “Bir araya gelinmesi halinde ekonomik değerini yükseltmek için sadece harubun ham madde olarak değil, işlenmesi için de yöntemler belirlenebilir ve yatırımlar desteklenebilir” dedi.

Harup üretiminin devamı için hükümetleri göreve çağıran EZKOOP Başkanı Tulga, “Bir değeri daha yok etmek istemiyorsak, bir araya gelerek çözüm üretebiliriz. En önemlisi paydaşımız olan üreticilerle daha önce pek çok üretim alanında başardığımız gibi bunu da yapmaya ve başarmaya hazırız” ifadelerini kullandı