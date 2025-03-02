Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, fiyatların denetlenebilmesi için yaptığı çalışmalardan dolayı Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu yılın bakanı olarak belirlediklerini açıkladı.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, piyasada bazı ürünlerin fahiş fiyatlara satıldığını, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun ise bunların önüne geçmek için çalışma başlattığını belirtti.

"Piyasa anarşisini denetim altına alacak esaslı ve kapsamlı çalışmaları özellikle, “Hal Yasası” kapsamında hallerin kurulması ve “Digital Karkod Sistemi”-“Elektronik Etiketleme” sisteminin hayata geçirilmesi ile fahiş fiyat vurgununun önüne geçecek çalışmaları tüketiciler ile işbirliği içesinde başlatacak Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu derneğimiz yılın Bakanı Ödülüne layık görmüştür" diyen Işık, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’na ödülünü 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nde AKM yapılacak konferans ve ödül töreninde vereceklerini kaydetti.

Işık açıklamasında, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın enflasyonun yarattığı piyasa anarşisi konusunda tüketicileri koruyacak önlemlerin alınabilmesi için Tüketici Konseyi’ni toplamasını talep ederek, Maliye Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na sundukları acil önlemler paketinin de uygulanmasını istedi.