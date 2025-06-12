Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÜ-ÖRKON), Karpaz’da bir eşeğe sigara yediren kişiye Hayvan Refahı Yasası kapsamında para cezası kesildiğine dikkat çekerek, aynı hassasiyetin Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası’na gösterilmesi çağrısında bulundu.

Konfederasyon’dan yapılan açıklamada, ülkede tütün ve uyuşturucu kullanımının okullara kadar yayıldığı savunularak, Sağlık Bakanlığı'nı Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası’nın hükümlerini uygulamamakla eleştirildi.

Açıklamada, sigara ve tütün ürünlerinin kanserojen etkisinin birinci sırada olduğu hatırlatılırken, ülkede her yıl yaklaşık 2 bin kişinin de kalp krizi ve anjiyo müdahalesi geçirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Konfederasyon’un yasanın ihlal edildiği kamu ve özel işyerlerine yönelik TV ekipleriyle "şok baskınlar" düzenleyeceği ve yasayı delenleri kamuoyuna teşhir edeceği duyuruldu.