Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, piyasadaki "yüksek fiyatların" ticaretin Güney Kıbrıs’a kaymasına yol açtığını belirterek, hükümete fiyat düzenlemesi konusunda tedbir alması çağrısında bulundu.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs'taki tüketici koruma politikalarının yetersizliği nedeniyle ticaretin Güney Kıbrıs’a kaydığı ve ekonomik dengelerin olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Konfederasyon, hükümete tüketim ürünlerindeki vergi ve gümrük ücretlerini Güney Kıbrıs seviyesine indirmesi ve Avrupa Birliği Gümrük Birliği’ne uyumlu bir model geliştirmesi yönünde de çağrıda bulundu.

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Tüketiciler İçin Kaliteli Yaşam Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım ve Tüketici Bilinci ve Hakları Derneği adına Nuray Kemal imzasıyla yapılan açıklamada, Rum Başpiskoposu Hrisostomos’un Rum tüketicilere yaptığı çağrı hatırlatılarak, Güney’de yapılan harcamaların dolaylı olarak Rum silahlı güçlerine finansman sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, bu nedenle, tüketicilerin harcamalarını Kuzey Kıbrıs piyasasında yapmalarının toplumsal ve ekonomik açıdan faydalı olacağı vurgulandı.