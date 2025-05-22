Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “İş Sağlığı ve Güvenliği (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni ele aldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite bugün saat 11.00’de UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Komite gündeminde yer alan ve UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük’ün öneri sahibi olduğu “İş Sağlığı ve Güvenliği (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni ele alarak, genel görüşmesine başladı. Komite yasa önerisi ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık ve İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Ltd’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, komite üyesi UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Fırtına Karanfil, CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.

Komite toplantısında ayrıca Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da yer aldı.