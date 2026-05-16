Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), özellikle son dönemde kurumun mali yapısında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, kurumun ödenmeyen veya ödenemeyen herhangi bir borcu bulunmadığını açıkladı.

TÜK, çalışanlarının tüm maaş ve özlük haklarının günü gününe ödendiğini, ithali gerçekleştirilen yemlik arpanın peşin ödeme ile alındığını ve satışların kayıt altında olmakla birlikte, kurumun tüm üreticilere eşit mesafede durduğunu kamuoyuyla paylaştı.

TÜK, kurumun herhangi birine, zümreye çıkar veya rant sağlamasının da söz konusu olamadığını vurgulayarak, kurumun gerekli tüm denetimlere açık ve hesap verebilir durumda olduğunu bildirdi.

TÜK’ten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde kamuoyunda yer alan bazı iddialar konusunda bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, kurumun yasal mevzuatlardan aldığı yetki ve sorumlulukla, ülkede hayvancılık ve üretim sektörünün sürdürülebilirliği, piyasa istikrarının sağlanması ve arz güvenliğinin korunması adına gereken her türlü görev ve sorumluluğu kesintisiz yerine getirdiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Zaman zaman yeterli ve doğru bilgi edinmeden kurumumuz ve faaliyetleri hakkında asılsız iddialar ve mesnetsiz suçlamalar yapılması alışkanlık haline gelmiştir. Kurum faaliyetleri, Yasa ve Tüzüklere uygun alınan Yönetim Kurulu ve Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda ve özellikle son dönemde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile sıkı bir istişare içerisinde yürütülmektedir.

Kurumumuzun mali yapısında özellikle son dönemde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamaktadır. Bahsedildiği gibi ödenmeyen ve/veya ödenemeyen herhangi bir borcumuz bulunmamaktadır. Çalışanlarımızın tüm maaş ve özlük hakları günü gününe ödenmekte, ithali gerçekleştirilen başta yemlik arpa olmak üzere peşin ödeme ile alınmaktadır. Satışlarımız ise bir tamam kayıt altında olmakla birlikte tüm üreticilerimize eşit mesafede olduğumuz da aşikardır.”

-“Resmi iki kurum arasında bahsi geçen rantın adını bile anmak abesle iştigaldir”

Kurumun herhangi birine, zümreye çıkar veya rant sağlamasının da söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı, orta doğuda yaşanan savaş ve krizler nedeniyle oluşan belirsizlikler ile fiyat dalgalanmalarından etkilenmemek, arz güvenliğini korumak adına ithal yemlik arpanın Türkiye Cumhuriyeti Toprak Mahsulleri Ofisi’nden satın alındığına dikkat çekildi. Açıklamada, “Resmi iki kurum arasında bahsi geçen rantın adını bile anmak abesle iştigaldir.” denildi.

-"İç ve dış nakliye usulüne uygun yöntemlerle en uygun fiyata teklif veren işletme veya kurumlarla gerçekleştiriliyor"

Gerek dış gerek iç nakliyelerin ise usulüne uygun yöntemlerle en uygun fiyata teklif veren işletme veya kurumlarla gerçekleştirildiği ve maliyetin korunmasının sağlandığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Her hafta bir gemiden, yani yaklaşık 4500 tondan az olmamak kaydı ile ithal edilen yemlik arpa, ülkemiz ihtiyacına yeterli olmakla birlikte, zaman zaman hava muhalefetleri nedeni ile bir veya iki günlük aksamalar yaşanabilmektedir.

Kurumumuzun gerek mali yapısı gerekse de ihale veya alım yöntemleri konusundaki asılsız iddialar, kurumu itibarsızlaştırma girişiminden başka bir şey değildir. Kurumumuz gerekli tüm denetimlere açık ve hesap verebilir bir durumdadır.

Geliştirilen kurum yapısı içerisinde özellikle 2018 yılından bu yana karşılığının ödenmesi geciken çeklerden dolayı oluşan masraflara karşılık sorumluluğu bulunan keşidecilerden bu masrafların da talep edilmesi de güçlendirilen muhasebe yönetiminin bir sonucudur.

Bu konuda da ödenmesinde yaşanan gecikmelerden dolayı alınması gereken masraflar da yasal mevzuat çerçevesinde, üreticileri de koruyacak şekilde hesaplanmaktadır. Bu konularda da bundan sonra da herhangi bir taviz verilmesi söz konusu değildir.”

-“Üreticilerimiz ve çalışanlarımıza asılsız söylemler ile korku ve endişe yaratma çabası boşunadır”

Doğru yönetildiğinin göstergesi olan alacakların tahsili yönüne giden kurumun, iyi yönetilmediğini dile getirmenin, gününde yapılamayan tahsilatların yapılması adına atılan adımları eleştirmenin ciddi bir çelişkinin göstergesi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Özellikle bugün Hayvancılar Birliği’nin suni bir gündem oluşturmak maksadı ile yapmış olduğu basın açıklamalarında dile getirilen konuların birçoğu kurumumuz ile ilgili olmamakla birlikte gerek kurumumuz gerekse Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bahsi geçen konularda üreticilerin lehine gereken her türlü düzenlemeyi de yapmaktadır.

Üreticilerimiz ve çalışanlarımıza asılsız söylemler ile korku ve endişe yaratma çabası boşunadır. Kurumumuz ihtiyaç duyması durumunda da düşük faizli ve denetimli krediler kullanmakta ve bunlar da hem denetim altında hem de gününde geri ödemesi planlanarak yapılmaktadır.

Maalesef gözlemliyoruz ki, yapılan açıklamalar ne kurumu ne üreticiyi korumak adına yapılmıştır. Aksine siyaset maksatlı oldukları da ortadadır.

Sağlam ve sürdürülebilir bir yapıya sahip Toprak Ürünleri Kurumu için çalışmaya devam edeceğimizi ve bugünkü gibi asılsız ve gündem yaratma çabasından ibaret söylemlere itibar edilmemesi, doğru bilgi almak istenmesi halinde de üreticilerimiz için çalışan kurumumuz ile istişare edilmesi tüm kesimlerin menfaatinedir.”