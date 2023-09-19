Toprak Ürünleri Kurumu(TÜK), fırınlanmış mısır alımı için 25 Eylül’e kadar teklif kabul edecek.

TÜK’ten yapılan duyuruda, 3 bin 500 ile 5 bin metrik ton fırınlanmış mısır alımı yapılacağı ifade edilerek, bunun için tekliflerin 25 Eylül saat 12.00’a kadar TÜK merkez binasındaki teklif kutusuna atılması; [email protected] adresine gönderilecek tekliflerde de şirket mührü ve yetkili imzası taşıması gerektiği bildirildi.

Geçici teminatın 100 bin TL olduğu, teminatsız tekliflerin dikkate alınmayacağı belirtildi. Şartname bedelinin 2 bin 500 TL olduğu ve Kurum’un Lefkoşa’daki müdürlüğünden temin edilebileceği kaydedildi.