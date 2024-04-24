Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nin düzenlediği “24. Geleneksel Büyükkonuk Eko Gün” 5 Mayıs’ta Büyükkonuk’ta yapılıyor.

KKTC’nin “ilk eko gün” etkinliği olarak nitelendirilen ve bu yıl 24’üncüsü yapılacak “Eko Gün”, 5 Mayıs Pazar günü Büyükkonuk köy meydanında ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Gün boyu sürecek etkinlikte, canlı müzik, dans gösterileri, Kıbrıs’a özgü yiyecek, içecek ve el işi ürünlerinin satışı yapılacak standalar yer alacak.

Etkinlik, sabah 10.30’da başlayacak ve 18.30’a kadar devam edecek.

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Büyükkonuk Ekoturizm Derneği Başkanı Louis Cemal, Büyükkonuk Muhtarı Mustafa Doğan ve dernekten bazı üyelerin katılımıyla, bugün, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenleyerek, Eko Gün etkinlikleri hakkında bilgi verdi, tüm halkı Büyükkonuk Eko Gün’e davet etti.

- Tuğlu: “Eko gün bir marka haline geldi”

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Tuğlu, KKTC’nin bir "ilk eko gün” etkinliği olma özelliği taşıyan Büyükkonuk Eko Gün’ünün, ilk kez 17 yıl önce Ekim 2007’de yapıldığını hatırlatarak, bu yıl 24’üncü kez Eko Gün’e ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

“21 satış standı ile başlayan bu macera, her yıl daha da gelişerek bugünlere ulaşmış ve bir marka haline gelmiştir” diyen Tuğlu, 5 Mayıs Pazar Günü yapılacak Büyükkonuk Eko Gün’ünde, satışı yapılacak yerel yiyecekler, el sanatları ve etkinliğe katılacak sanatçılarla birlikte halkla yeniden buluşmayı hedeflediklerini söyledi.

Tuğlu, “Bu topraklarda atalarımızın unutulmaya yüz tutmuş kültürel yaşamını, geleneksel yiyecek ve içeceklerimizi, motiflerle işlenmiş olan geleneksel el sanatlarımızı, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nin kültürel anlamda en büyük hedefidir” diyerek, etkinliğin bu düşünce ile yapıldığını ifade etti.

Tuğlu, etkinlik sahipleri ve belediye için gıda güvenliğinin önemli olduğuna da işaret ederek, üreticiler tarafından stantlarda satışa sunulacak yiyecek ve içeceklerin kontrolleri yapılmış şekilde halkla buluşacağını, ayrıca gün boyunca satışı yapılacak ürünlerin gıda mühendisleri tarafından denetleneceğini de söyledi.

Eko Gün’ün gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, tüm katılımcılara ve sponsorlara teşekkür eden Tuğlu, “Dolu dolu bir programla Eko Gün sizi bekliyor. Biz sizleri misafir etmeye hazırız. Siz de hazırsanız 5 Mayıs'da görüşmek üzere” diyerek tüm herkesi Büyükkonuk Eko Gün’e davet etti.

Büyükkonuk Ekoturizm Derneği Başkanı Louis Cemal, basın toplantısında, büyük uğraşlar vererek, çeşitli desteklerle küçük bir organizasyon olarak düzenlemeye başladıkları Büyükkonuk Eko Günü’nün geleneksel bir etkinliğe dönüştüğünü anlatarak, Eko Gün etkinliğinin özellikle köy kadınlarının ekonomik olarak güçlenmesinde önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Louis Cemal ayrıca, dernek olarak üreticilere gıda güvenliği ve gıda etiketleme konusunda eğitimler verdiklerini de belirterek, bunun Eko Gün’de stantlarda satışa sunulan yiyecek ve içeceklerin gıda güvenliği açısından önemine işaret etti.

Cemal, geçmiş yıllarda Büyükkonuk Eko Günü’nün 40 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladığını anımsatarak, bu yıl da Eko Günü’nde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamayı ümit ettiklerini söyledi.

Büyükkonuk köy muhtarı Mustafa Doğan da, “5 Mayıs Pazar günü yapılacak Eko Gün ‘anlatılmaz yaşanır’ diyorum ve tüm halkımızı Büyükkonuk Eko Gün’e davet ediyorum” dedi.

-Eko Gün etkinlikleri

Programa göre, Eko Gün’de; Aytaç Çağın'dan keman dinletisi, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları, Karpaz Kızları Gösterisi, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, HASDER, Gazimağusa Halk Dansları Derneği, Geçitkale Serdarlı Belediyesi ile Dikmen Gençlik Merkezi ekiplerinin halk dansları gösterilerinin yanı sıra Ferdi Usbahalı, Grup Otantik, Osman Özcömert ve Murat Çığ konserleri yer alacak.

Bu yıl, Eko Gün etkinlikleri çerçevesinde ayrıca, Lezzet Sokağı ve Kıbrıs Oyunları Sokağı, ziyaretçilerle buluşacak. Lezzet Sokağında sıcak yemek ve yiyecekler yapılarak ziyaretçilere sunulurken, Kıbrıs Oyunları Sokağı’nda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Kıbrıs oyunlarından oluşan çocuk oyunları çocuklara öğretilecek.