Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Büyükkonuk Sosyal Tesislerindeki orman içi piknik alanının belediye bünyesinde işletileceğini, herhangi bir özelleştirmenin söz konusu olmadığını söyledi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu yazılı açıklamasında, Büyükkonuk Sosyal Tesisleri dahilindeki orman içi piknik alanının düzenlenerek yeniden canlandırıldığını ve halkın kullanımına sunulduğunu kaydetti.

Tuğlu, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin katkılarıyla bakım, onarım ve tamiratına başlanan önceki yıl ise, belediyenin öz kaynaklarıyla kamera sistemleri baştan sona yenilenen tesisin, tıpkı Bafra Halk Plajı ve Restoran’ında olduğu gibi, belediye bünyesinde işletileceğini vurguladı.

“Kamuya ait her bir karışı halkımızın doğrudan ve ücretsiz erişimine sunma konusundaki kararlılığımız tamdır” ifadelerini kullanan Tuğlu, son günlerde bazı sahte sosyal medya hesapları üzerinden, kasıtlı olarak dezenformasyon kampanyaları yürütüldüğünü belirterek, bu tür yanlış ve maksatlı içeriklere halkın itibar etmemesini rica etti.