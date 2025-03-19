Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) YGenel Başkanı Ahmet Tuğcu yaptığı açıklamada, Orta Eğitim Disiplin Tüzüğü'nde yapılan değişiklikleri onaylamadıkları ve değişikliklerin doğurduğu hukuksal sorunların yanı sıra çocuk haklarına da aykırı olduğu ifade edildi.

“Son sözü öğretmenlerimiz söyleyecektir. Hiçbir kural veya tüzük, öğretmenin yansızlık ödevinden üstün değildir. Hiçbir talep, çocuklar arasında ayrımcılık veya ayrıcalık yaratamaz, meşru değildir.” diyen Tuğcu, eğitimin laik, bilimsel ve demokratik ilkeler çerçevesinde şekillendirilmesi için mücadele edeceklerini söyledi.