Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Yönetim Kurulu’nun dün oy birliğiyle aldığı kararla, sendikanın 13 Ocak 2024 tarihinde olağanüstü genel kurula gideceğini duyurdu.

Tuğcu yaptığı yazılı açıklamada, aynı gün tüzük kurultayının da gerçekleştirileceği Olağanüstü Genel Kurul’da, El-Sen üyelerinin, yeni başkan ve genel sekreter seçiminin yanı sıra diğer tüm yetkili organlarını da belirleyeceğini kaydetti.

Tuğcu, El-Sen’in, geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde Kıb-Tek’in geleceği, toplumun ve üyelerinin çıkarları ve şeffaf ve hesap verebilir bir sendikal yönetim yapısının devamı için çalışmaya devam edeceğini belirtti.