Resmi olmayan sonuçlara göre KKTC’nin 6’ncı Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda vatandaşlarla buluşacak.

Alanda toplanan çok sayıda vatandaş, “Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman” tezahüratları yaparken, kalabalığın arasında KKTC, Türkiye ve Pakistan bayrakları dikkat çekiyor.

Etkinliği çok sayıda yerel, Türkiye’den ve yurt dışından gelen basın mensupları da takip ediyor.

Erhürman, seçim sonuçlarını CTP Genel Merkezi’nde partisinin yetkilileriyle birlikte takip etmiş, sonuçların netleşmesinin ardından basın mensuplarına kısa bir değerlendirme yapmıştı.

Erhürman’ın kısa süre içinde Kızılbaş Parkı’na gelerek vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.