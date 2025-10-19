Kesin olmayan sonuçlara göre KKTC’nin 6’ncı Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman…

Seçime katılım oranı yüzde 64, 87 oldu

Denktaş’ın dışında hiçbir cumhurbaşkanı ikinci kez seçilemedi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanlığı seçiminde 777 sandığın tüm sonuçlarını açıkladı.

YSK Başkanı Bertan Özerdağ’ın açıkladığı ve YSK sitesinde yer alan resmi olmayan sonuçlara göre, ülke genelinde oyların yüzde 62,76’sını alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman KKTC’nin 6’ncı Cumhurbaşkanı oldu. Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın oy oranı yüzde 35,81 olarak gerçekleşti.

7 adayın yarıştığı seçime katılım oranı ise yüzde 64,87 olarak gerçekleşti.

141 bin 615 seçmenin oy kullandığı seçimde 138 bin 839 oy geçerli sayıldı.

Seçimde adayların aldıkları oy ve oranları şu şekilde:

Ersin Tatar: 49 bin 714 yüzde 35,81

Tufan Erhürman 87 bin 137 yüzde 62,76

Osman Zorba: Yüzde- 443 yüzde 0,32

Arif Salih Kırdağ: Yüzde- 459 yüzde 0,33

Ahmet Boran: 199 Yüzde- 0,14

Mehmet Hasgüler: 300 Yüzde- 0,22

İbrahim Yazıcı: 330 yüzde0,24

Hüseyin Gürlek 257 yüzde 0,19

- Denktaş'tan sonra seçimde koltuğunu koruyabilen bir cumhurbaşkanı olmadı

KKTC seçim tarihinde Rauf Denktaş’ın dışında hiçbir Cumhurbaşkanı ikinci kez seçilmedi. 2005 yılında Mehmet Ali Talat, 2010’da Derviş Eroğlu, 2015 yılında Mustafa Akıncı, 2020’de Ersin Tatar seçildi. 2005 yılından sonra Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan her aday yerini karşı görüşten sağ ya da sol adaya devretti.