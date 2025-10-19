KKTC genelinde bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçiminde oy verme işlemleri sırasında kurallara uymayan 14 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yedi kişinin oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektiği, üç kişinin başka seçmene yönlendirme yaptığı, bir kişinin tasarrufunda bulunan cep telefonu ile birlikte oy kullanma kabinine girdiği, bir kişinin oyunu kullandıktan sonra, oyunu hangi adaya verdiğini gösterdiği ve sözlü olarak açıkladığı, bir kişinin izinsiz olarak sandık alanının fotoğrafını çektiği tespit edildi.

Bir işletmenin ise oy kullanma işlemi saatleri arasında alkollü içki satışı yaptığı belirlendi.

Polis, toplam 14 kişi aleyhinde yasal işlem başlattı.